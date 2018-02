Felipe Anderson è il figliol prodigo, a Formello: il brasiliano è tornato in gruppo, pace fatta con Inzaghi e la dirigenza. Per il momento, e per il bene dell'ex Santos, tutto rientrato: la Lazio ha apprezzato il cambiamento di mentalità del suo giocatore, lo ha riaccolto.



MERCATO - Ma le tematiche di mercato restano: Felipe Anderson rimarrà alla Lazio? Il fantasista brasiliano è oggetto del desiderio del Napoli e di alcune squadre estere. Il giornalista Walter De Maggio fa chiarezza ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’: “Ci sono state voci sull’interessamento del Napoli per Felipe Anderson. Abbiamo contattato il presidente della Lazio Lotito, ci ha risposto che al momento non gli risulta, si vedrà più avanti”.