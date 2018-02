Segnali di disgelo. Fanno sapere da Formello che Felipe Anderson, nella giornata di ieri, avrebbe mostrato i primi segnali di aver capito la situazione, i primi passi indietro. La Lazio aspetta che Felipe abbia un colloquio decisivo con Inzaghi, senza forzare i tempi, senza accelerare. Nelle prossime 48 ore la situazione potrebbe godere di una schiarita improvvisa. DISGELO FELIPE - Se la situazione dovesse rientrare a breve, Felipe potrebbe farcela e giocare contro lo Steaua. La Lazio non vuole accelerare i tempi, sa che il problema è di natura tecnica, come riporta il Corriere dello Sport c'è disponibilità a riprendere i rapporti. La diplomazia è avviata, ma Felipe non è il salva-Lazio: la dirigenza vuole che il brasiliano torni a correre e lottare come ha sempre fatto. Torni ad essere decisivo.