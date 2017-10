Mentre tutti i compagni di squadra si godono i giorni di relax, dati da Simone Inzaghi alla sua Lazio, Felipe Anderson lavora duro a Formello per tornare il prima possibile. Come riporta lazionews24.com, il brasiliano in settimana si sottoporrà ad ulteriori controlli per programmare il suo rientro. L'esterno biancoceleste è ai box dall' amichevole estiva del 30 luglio contro il Bayern Leverkusen.