Lazio fortissima sul Cholito Simeone. Lotito, come riporta il Corriere dello Sport, da dicembre è in trattativa con il Genoa per portarlo a Roma. Inzaghi sta provando a sfruttare la sua grande amicizia con El Chilo Simeone, papà del giocatore e allenatore dell'Atletico di Madrid, per portarlo a Roma a giugno. Il prezzo si attesta attorno ai 15 milioni ma la Lazio vuole bruciare le tappe prima che si scateni un'asta.