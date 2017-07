La Lazio arriva ad Auronzo, ma non c'è Parolo. Le condizioni del centrocampista tengono in ansia Simone Inzaghi e l'intero staff biancoceleste: è alle prese con una forte tendinite, che lo ha bloccato nuovamente dopo gli ultimi giorni di allenamenti differenziati. Il tentativo di recuperare dall'infortunio di Firenze ha riacutizzato una problematica con la quale Parolo conviveva da diversi mesi. Ora la sua preparazione in vista della Supercoppa rischia seriamente di complicarsi. Nei prossimi sette giorni seguirà a Roma un programma personalizzato, per poi provare a raggiungere i compagni ad Auronzo - qualora le sue condizioni dovessero migliorare - per la seconda parte di ritiro.