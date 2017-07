La Lazio si muove sul fronte cessioni. Al Bari, come riporta Barinelpallone.it, piace Simone Palombi, attaccante classe '96 che Inzaghi ha portato in ritiro con la Lazio, dopo un anno in prestito alla Ternana, molto positivo. Per ora nessuna offerta sul tavolo, anche perché Inzaghi ha lasciato chiaramente intendere che vorrebbe confermarlo in rosa. Nel frattempo su Kishna si registra l'interesse del Verona, ma il Benevento è in vantaggio: sarebbe disposta a pagare buona parte dell'ingaggio del calciatore, 800mila su 1,1 milioni percepiti dall'olandese.