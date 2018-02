Alla vigilia della sfida di questa sera tra Lazio e Genoa, ai microfoni di Cittaceleste.it ha parlato il doppio ex Giuseppe Biava, non sbilanciandosi su quello che potrebbe essere l'esito della gara: “Sono legato ad entrambe le due squadre - ha detto l'ex difensore - ma ho passato più tempo a Roma con la Lazio dove ho anche vinto un trofeo. La sfida di lunedì sarà tosta per entrambe perché i biancocelesti sono più forti, ma il Genoa con Ballardini ha registrato la difesa e venderà cara la pelle. Come valori assoluti non dovrebbe esserci partita, ma nel calcio è sempre difficile fare pronostici”.



Biava ha poi dato un giudizio complessivo sull'attuale stagione dei biancocelesti, dicendosi ottimista sulla possibilità che si possa raggiungere un trofeo: "La squadra sta facendo benissimo, può puntare al terzo-quarto posto in classifica. Deve fare la corsa su Inter e Roma, ma mentre le avversarie stanno rallentando la Lazio continua ad andare a duemila, quindi la vedo favorita al momento. In Europa League sarà importante andare avanti il più possibile, anche se vincere non è semplice perché ad un certo punto si dovranno affrontare avversari di alto livello, ma i biancocelesti possono dire la loro. In Coppa Italia la squadra ha tutte le carte in regola per raggiungere la finale e alzare il trofeo”.