Vedendo l'emergenza in cui vive il centrocampo del Genoa e i risultati disastrosi raccolti nelle ultime settimane dalla squadra rossoblu, in molti ieri sera si sono meravigliati nel vedere Danilo Cataldi, nuovo mediano di Juric, seduto in panchina per tutti e 90 i minuti nella sfida contro la sua ex Lazio.



L'apporto del centrocampista romano sarebbe stato molto prezioso per liguri, per non dire provvidenziale, per rattoppare un reparto che sta facendo acqua da tutte le parti. Inoltre quale occasione migliore di una partita di Coppa Italia per far prendere confidenza con schemi e compagni all'ultimo arrivato?



I molti dubbi scaturiti dalla decisione di Juric vengono però spazzati via dalla rivelazione riportata dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano della Capitale, nel corso della trattativa per il passaggio in prestito di Cataldi dalla Lazio al Genoa, avvenuto la scorsa settimana, Lotito avrebbe pretesto dal collega e amico Preziosi che il giocatore non venisse impiegato nella scontro di Coppa Italia.



Un accordo che evidentemente ieri sera ha trovato la sua conferma.