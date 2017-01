Arrivato da neanche una settimana al Genoa, per Danilo Cataldi è già ora di confrontarsi con il suo passato e probabilmente con il suo futuro.



Questa sera il centrocampista 22enne scenderà in campo all'Olimpico, in quello stadio che per tante volte l'ha visto protagonista. Per la prima volta in carriera però lo farà da avversario della sua Lazio.



Aquilotto per formazione calcistica ma anche per tifo, Cataldi ha sempre giocato fin da bambino con la maglia biancoceleste, con l'unica eccezione del prestito al Crotone, in Serie B, nel 2013-14. Il suo amore per la Lazio, di cui sogna un giorno di diventare bandiera e capitano, viene ribadito in ogni occasione utile ed anche il suo approdo al Genoa, in prestito, deve essere letto sotto questa luce. A differenza di molti altri club che erano sulle sue tracce, infatti, il Grifone è stato l'unico a garantirgli un immediato ritorno nella Capitale al termine della stagione.



E' chiaro quindi che per lui quella di stasera non potrà essere una gara come un'altra. Troppi gli aspetti emotivi in lizza. Aspetti che tuttavia non ne condizioneranno il rendimento. Da professionista serio qual è, Cataldi saprà dare tutto per la maglia che indossa, indipendentemente dall'avversario che avrà davanti.



Intanto al Corriere dello Sport il papà Francesco ha ammesso che questa sera l'amore per la maglia biancoceleste avrà il sopravvento sull'affetto per il figlio: "Sono laziale - ha ammesso Cataldi senior - avrò modo in seguito di tifare per il Genoa e per Danilo".