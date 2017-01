L'importanza che Ivan Juric ripone nellaè ormai nota ed è stata ribadita anche di recente dal tecnico delAd esempio nel post-partita di dieci giorni fa contro la Roma, quando il croato affermò che per un club che non partecipa alle coppe europee e non ha possibilità di lottare per lo scudetto la coppa nazionale può essere un obiettivo fattibile.Ci sono poi la figuraccia di tre giorni fa a Cagliari da riscattare e la sconfitta patita a novembre, sempre nell'Olimpico laziale, da vendicare. Insomma diquesta sera il Genoa ne ha a sufficienza.Ecco perché, nonostante le molte defezioni e i tanti elementi in evidente calo fisico, il tecnico dalmata non sembra intenzionato a modificare troppo la propria squadra. Cosa che lui stesso ha confermato ieri in conferenza stampa : "Cercheremo di adottare qualche cambiamento ma nei limiti del normale. Anche perché in questo momento non abbiamo molte opzioni".Un po' per scelta, un po' per costrizione, il Genoa che scenderà in campo all'Olimpico non sarà quindi molto differente da quello naufragato in Sardegna domenica a pranzo. Nel reparto arretrato davanti al'unica novità potrebbe essere l'uscita di Munoz, avvicendato dall'ex lazialedall'altro argentino. In mediana non esiste alternativa al tandem centralementre sulle fasce dovrebbe riposare l'esausto Laxalt in luogo di, cona destra. Le vere novità si vedranno probabilmente in avanti con il possibile inserimento del bomber di coppa, nonché ex di turno,ad agire condietro all'unica punta. Proprio il ruolo di centravanti rappresenta il dubbio più grosso per Juric. Probabile che a partire titolare sia ancora una voltacon Pinilla destinato a subentrare a gara in corso.Difficili, invece, gli inserimenti dei nuovi acquisti Taarabt, Beghetto e Morosini, giudicati ancora a corto di forma da Juric.