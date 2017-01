Serge Gnabry ha parlato del suo futuro, che potrebbe essere lontano dalla Bundesliga; il giocatore tedesco, che in questa stagione ha segnato 7 gol in 15 presenze col Werder Brema, è finito, stando a quanto riportato dal Telegraph, nel mirino di diversi club inglesi, oltre che dalla Lazio, e non ha chiuso ad un suo trasferimento: ''Per quanto riguarda il mio futuro non voglio pensarci ora e voglio restare concentrato, perché so che tutto dipenderà solo dalle mie prestazioni''.