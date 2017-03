Wesley Hoedt ha parlato a margine della partita pareggiata dalla Lazio contro il Cagliari: ''Sicuramente è stato difficile giocare a Cagliari, il campo era secco. Dovevamo fare di più per vincere, noi siamo stati troppo imprecisi e non abbiamo creato tante occasioni. Per questo abbiamo pareggiato. In difesa abbiamo fatto benissimo, non abbiamo concesso loro occasioni. Stanchezza? Giochiamo solo una volta a settimana e noi siamo pronti sempre. Oggi siamo stati solo troppo imprecisi. Nazionale? Non so se giocherò, è la mia prima volta e sono contentissimo di aver centrato la convocazione. Oggi però sono deluso perché abbiamo perso due punti per l’Europa. Per i nostri attaccanti era difficile giocare qui''.