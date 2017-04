Wesley Hoedt, difensore della Lazio, parla a Premium Sport della vittoria sulla Roma, che ha spalancato le porte della finale di Coppa Italia ai biancocelesti: "Serata di festa dopo aver raggiunto la finale? Abbiamo festeggiato molto nello spogliatoio ma ora è finita e dobbiamo subito concentrarci per la prossima sfida contro il Napoli. La società e i tifosi meritano questa finale dopo la brutta stagione dell’anno scorso. Abbiamo preparato così la partita, Sapevamo che se avessimo segnato loro poi dovevano farne quattro. Poi abbiamo fatto anche il secondo, ma non abbiamo tenuto il vantaggio, però quello che conta è essere passati. Qui c’è un grande gruppo, merito anche del mister. Il ritorno delle curve che hanno riempito lo stadio? Io non avevo mai visto la curva piena, è stato bellissimo. La Curva ci dà sempre qualcosa in più e ci ha aiutato molto in questa sfida. Chi vorrei in finale? Non cambia niente, sono due squadre molto forti. Noi però dobbiamo solo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare al campionato e poi vedremo chi ci sarà in finale. Il match con il Napoli ultima chiamata per la Champions? Sì, se dovessimo vincere potremmo ancora pensare al terzo posto. Il Napoli davanti è fortissimo ma ci prepareremo al meglio per fermarlo".