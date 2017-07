Wesley Hoedt, difensore della Lazio, parla in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore: "Ho ancora due anni, del rinnovo di contratto ne stiamo parlando da quasi sei mesi. Vedremo quello che succederà, per il momento sono molto felice qui. Lo scorso anno ho fatto un'ottima stagione. Per il momento voglio rimanere qua, tra qualche settimana sarà tutto fatto con la società. Sono molto soddisfatto perché ho raggiunto anche la Nazionale grazie alla Lazio. De Vrij? Secondo me abbiamo dimostrato di fare molto bene insieme. Abbiamo perso solo due partite in quel periodo. Spero che lui rimanga. Anche accanto a lui posso diventare un leader. La rosa attuale è molto forte, siamo cresciuti molto. Con la rosa attuale abbiamo tante possibilità di arrivare in Champions".