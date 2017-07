La Lazio si muove su più fronti: deve piazzare colpi importanti, ma anche sfoltire. Deve vendere, ma anche garantire ad Inzaghi una rosa profonda. Per questo motivo è importante l'arrivo ad Auronzo di Di Gennaro. In uscita, come riporta il Messaggero, Tare ha detto no allo Sporting Lisbona per il prestito di Patric. Kishna è ancora in trattativa con il Benevento. Altro no della Lazio: la Juventus ha offerto 40 milioni per Milinkovic. Proposta rispedita al mittente, ne vale il doppio per la Lazio.