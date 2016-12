La Lazio è al lavoro per rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione e continuare a lottare per una qualificazione europea. Secondo il Corriere dello Sport, l'obiettivo principale è un attaccante e il favorito è Alberto Paloschi, in uscita dall'Atalanta. Per giugno, invece, vengono seguite altre piste e una di queste porta al Cholito Simeone, che il Genoa non vuole lasciar partire a gennaio visto l'addio di Pavoletti.