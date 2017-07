“Daje Lucas", urla qualche tifoso dal ritiro della Lazio di Auronzo. Segue l'ingresso in campo del più atteso, Biglia. Il centrocampista argentino è l’ultimo ad arrivare in ritiro e il primo a scendere in campo nel quinto giorno di ritiro. Biglia svolge lavoro differenziato rispetto ai compagni: per il momento nessuna manifestazione di dissenso da parte dei tifosi. Il giocatore biancoceleste attende il trasferimento al Milan.