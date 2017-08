Azmoun, sogno rimandato. L'acquisto di Caicedo, con l'escamotage della cessione di Ameth Lo, come riporta la Repubblica, non cestina l'idea Azmoun. Anzi: la Lazio la posticipa solamente alla prossima finestra di mercato. Non vuole rinunciare al giocatore, pur assecondando la volontà del giocatore di rimanere in Russia un altro anno. La Lazio vorrebbe chiudere con il Rubin Kazan prima del Mondiale: lancerà la sua offerta di 18 milioni, prima che il prezzo del cartellino salga ancora.