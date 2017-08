Il dopo Hoedt non sarà Paletta. Come riporta la Repubblica, per un olandese che prende la via della Premier League, destinazione Southampton, arriverà un altro olandese. Il nome nuovo, già vicinissimo alla Lazio è Jordy de Wijs del PSV Eindhoven. Classe '95, 22 anni, de Wijs è mancino, proprio come richiesto da Inzaghi, ed ha un contratto in scadenza 2019. Nella scorsa stagione, con l'Excelsior ha disputato 15 incontro. Il Psv lo ha riportato a casa (ha svolto la trafila giovanile nella squadra campione d'Olanda), ma lo ha schierato solo nella Jupiler League, nel Psv U21 (solo 5' in Eredivisie). La Lazio ha fiutato l'affare e vuole portarlo in Italia, magari per crescere un altro anno all'ombra di de Vrij.