La Lazio sfida l'Atalanta con un occhio al mercato. Il match di domani, che mette in palio punti fondamentali nella corsa alla Champions League per i biancocelesti e all'Europa League per gli orobici, sarà l'occasione ideale per il club capitolino per osservare da vicino Bryan Cristante. Il classe 1995 è finito nel mirino dei biancocelesti, a caccia del possibile sostituto di Milinkovic-Savic, nel mirino dei top club europei e sempre più vicino all'addio.



SOGNO CRISTANTE - Nelle ultime settimane, la Lazio si è iscritta ufficialmente alla corsa a Cristante, ma la concorrenza è molto folta. Grazie alla straordinaria stagione con la maglia dell'Atalanta, l'ex Milan è finito nel mirino di Juventus, Roma e Inter, oltre al Tottenham, che continua a monitorare la situazione. Il 23enne piace molto a Simone Inzaghi e Tare, che lo considerano la prima scelta e proveranno a portarlo nella Capitale la prossima estate. A frenare l'operazione il costo del cartellino del centrocampista, con l'Atalanta che non lo lascerà partire per meno di 30 milioni di euro. Una cifra fuori dalla portata del club biancoceleste, che difficilmente potrà accontentare le richieste del club bergamasco: il prezzo del centrocampista della Nazionale potrebbe addirittura aumentare, con l'interesse concreto di diversi club che potrebbe scatenare una vera e propria asta.



IDEA BASELLI - Cristante non è l'unico nome sul taccuino di Igli Tare. Nel mirino del direttore sportivo biancoceleste c'è anche Daniele Baselli, centrocampista del Torino. L'ex Atalanta rappresenta l'alternativa numero uno a Cristante. La società di Lotito dovrà vedersela con Milan, Everton e Siviglia: il club rossonero continua a seguire il classe 1992, mentre gli osservatori dell'Everton lo hanno visionato in diverse occasioni nel corso della stagione. Una concorrenza agguerrita che la Lazio proverà a sbaragliare giocandosi, in caso di qualificazione, la carta della Champions League. Il prezzo non spaventa i biancocelesti, con la valutazione di Baselli che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Un'operazione alla portata che potrebbe decollare nelle prossime settimane.



