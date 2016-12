Derby di mercato all'orizzonte per Anwar El Ghazi. L'attaccante olandese classe 1995 è sotto contratto fino al 2019 con l'Ajax, che chiede una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Sulle sue tracce, oltre alla Roma (in alternativa a Jesé del PSG e a Musonda del Chelsea), c'è anche la Lazio.



PIATTO RICCO - Sky rivela che ieri sera a Dubai il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha cenato con il suo agente Jorge Mendes. Che inoltre può intavolare delle trattative in uscita per il difensore Wallace al Real Madrid (in vista della prossima stagione) e per l'attaccante Keita Baldé al Manchester United.