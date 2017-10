Una Lazio che può giocarsela contro la Juventus. Ieri sera si è giocata la sfida tra la sua Albania e l'Italia, la nazione in cui si è espresso al meglio calcisticamente: il ds della Lazio Igli Tare, intercettato da Mediaset Premium, ha raccontato le sue sensazioni prima del big match di sabato contro la Juventus. Non sarà una gara facile, ma avrà un protagonista: “Sabato andremo a Torino per giocarcela. Abbiamo già battuto la Juventus questa estate. In casa loro è molto più difficile, ma sarà il campo a parlare. Sarà una sfida da vertice grazie all’ottimo lavoro di Inzaghi”.