Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato a Sport Mediaset prima della gara contro il Bologna: “Quanto vale oggi Milinkovic-Savic? Non è nei nostri piani prendere in considerazione un suo addio. Questi giocatori vanno lasciati crescere in tranquillità: ha ancora margini di miglioramento e comunque sta già giocando in una società importante e in un palcoscenico altrettanto importante. Il tempo, per lui, sarà galantuomo. Il futuro di Inzaghi? Vale lo stesso discorso fatto per Milinkovic: a Roma ogni tanto saltano fuori queste voci di addii, ma noi consideriamo la Lazio come un punto di arrivo. Simone è giovane: ha davanti a sé una carriera importante, ma anche lui deve capire l’importanza delle tappe che fanno parte della carriera di un allenatore. Sta facendo un lavoro pazzesco, ma noi eravamo convinti di lui anche se l’estate è stata un po’ travagliata: il tempo ci ha dato ragione.”