Il derby dei cartellini rossi. Nella gara tra Roma e Lazio bisogna tenere la guardia alta, non eccedere, rimanere freddi e tranquilli. Anche perchè nella stracittadina ci sono state ben 32 espulsioni, più di ogni altra partita di Serie A dalla stagione 1994/95, presa in esame perché ha segnato la svolta dei tre punti. Conto non pari: si divide in 13 cartellini rossi ai giocatori della Roma e ben 19 ai dlazioanni della Lazio. Neppure nelle stagioni degli scudetti di Cragnotti e Sensi, come riporta il Corriere dello Sport, le due squadre avevano prodotto 55 punti nelle prime 12 giornate di campionato (al netto di due partite rinviate) con sogno Champions davanti agli occhi, e i tifosi che arrivano a sperare in qualcosa di più. Purché non si ecceda: altrimenti l'allarme rosso è lanciato. Al derby bisogna stare attenti, altrimenti si rischia di rovinare la partita. Si rischia di ritrovarsi in 10 uomini.