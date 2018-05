Morrison continua a far parlare di sé. Il centrocampista inglese ha da poco terminato la sua stagione con l’Atlas, il suo contratto alla Lazio scadrà nel 2019. Il futuro di Morrison è tutto da scrivere.



MERCATO LAZIO - A giugno a sua volta terminerà il suo prestito ma, come riporta ESPN, l’ex United vorrebbe restare in Primera División, in Messico. Su di lui ci sarebbero anche Toluca e Monterrey: quest'anno 3 gol in 20 presenze, con una piccola variabile da tenere d'occhio, che potrebbe mettere in allarme i suoi estimatori. Il tecnico Espinoza non sembra intenzionato a tenerlo in considerazione per la prossima stagione... colpa del suo carattere?