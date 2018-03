In casa Lazio prevale l'amarezza. Il pareggio contro il Cagliari ha lasciato punti per strada in ottica Champions, Inzaghi e i suoi sanno che il margine di errore diventa sempre più ridotto. Ma il mondo celebra Ciro Immobile e il super gol che regala un punto alla Lazio. PREMIO PUSCAS - Il gol di Immobile si prende le copertine in giro per il mondo. in Spagna il prestigioso quotidiano Mundo Deportivo iscrive la prodezza di Immobile tra le pretendenti per il Premio Puskás, il riconoscimento Fifa che viene assegnato all'autore del gol più bello dell'anno: "Questa domenica Ciro Immobile ha presentato una più che valida candidatura per la vittoria del prossimo Premio Puskás".