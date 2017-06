Continua ad accendere polemiche il caso di Balde Diao Keita. Lotito continua a far sapere che, se Keita non accetterà la proposta di rinnovo della Lazio (o non andrà al Milan nell’ambito dell’operazione Biglia), trascorrerà la prossima stagione in tribuna. La Juventus dal suo canto ha già trovato l’accordo con il giocatore ed è pronta a metterlo a disposizione di Massimiliano Allegri. Che sia quest’estate o l’anno prossimo a parametro zero (Keita è in scadenza di contratto al 30 giugno 2018), cambia poco ai bianconeri.



ADDIO KEITA - Il suo addio alla Lazio, però, è ormai scontato anche all’interno dell’ambiente biancoceleste. L’avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, non ha troppi dubbi sul futuro di Keita. Intervenuto presso l'Enoteca Provinciale della Tuscia a Montefiascone per la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Montefiascone Art Festival, il legale della società biancoceleste, con un sorriso accennato, ha lasciato intendere quello che tutti oramai sospettano: ''Keita? Va via. Le regole vanno rispettate - ha precisato l'avvocato Gentile -. E' importante per ogni calciatore, soprattutto per quelli più giovani, ricordarsi che la cultura dello sport non è solo un mezzo per inserirsi nella società, ma per rafforzarsi in essa nel rispetto di quelle regole necessarie per la comune convivenza’'. Ora resterà da capire quale destinazione si riserva per il senegalese. Juve, Milan o una nuova pista a sorpresa?



JUVE IN POLE - La Juventus è davanti a tutti per Keita, forte della volontà del giocatore. Il senegalese ha già scelto: vuole vestire solo la maglia bianconera. Fino all’ultimo Marotta e Paratici proveranno ad acquistarlo quest’estate, ma solo se Claudio Lotito farà uno sconto rispetto alle richieste iniziali. Per cedere il senegalese classe 1995, infatti, il presidente della Lazio chiede tra i 30 e i 40 milioni di euro. La Juventus per un giocatore in scadenza tra un anno è arrivata ad offrirne 20 e coi bonus potrebbe arrivare a 25. Il Milan è sempre vigile sulla situazione, così come l’Inter, ma la volontà di Keita sembra essere ormai chiarissima: c’è solo la Juventus nei suoi pensieri. E la conferma dell’avvocato Gentile allontana ulteriormente l’ex Barcellona dalla Capitale.