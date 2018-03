Lazio, il nuovo de Vrij è di scuola Ajax. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio sarebbe una delle squadre interessate al giovanissimo difensore centrale olandese Perr Schuurs (19), di proprietà dell'Ajax. Attualmente capitano del Fortuna Sittard, in patria viene considerato il 'nuovo De Vrij'.



DIFFERENZE CON DE VRIJ - C'è un'importante differenza con de Vrij: Schuurs non appartiene alla scuderia Seg, che detiene il cartellino del prossimo sposo dell'Inter. Ulteriore buon motivo per tenerlo in considerazione per i biancocelesti, il suo valore si aggira intorno ai 3 milioni di euro, ma potrebbe scatenarsi un'asta per averlo.