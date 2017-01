La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato in uscita della Lazio. Al momento l'unico vicino a lasciare i biancocelesti sembra essere Djordjevic: il Lione insiste per l'attaccante serbo, che piace pure al Marsiglia di Rudi Garcia.



Gonzalez sempre in orbita Velez, ma piace anche al Malaga. Sondaggio Hull City per Morrison, ma al momento la Lazio non sembra voler svenderlo, ma solo cederlo in prestito sperando in un suo rilancio.



Milinkovic-Savic in futuro potrebbe tornare in Spagna dove è nato, visto che il suo nome è sul taccuino delle società più ricche della Liga, ma il presente è solo Lazio.