La Lazio a gennaio interverrà solo in caso di partenze importanti; Lotito ritiene che la rosa sia completa, Djordjevic, però, potrebbe partire e lasciare vuota la casella del vice Immobile. I bianconelesti, per non farsi cogliere impreparati, stanno seguendo Alberto Paloschi, in uscita dall'Atalanta, e Kevin Lasagna, che sta facendo benissimo in Serie B con la maglia del Carpi. Da monitorare anche la situazione di Balde Keita, che è ai ferri corti con la società già da tempo e potrebbe partire. In questo caso la Lazio farebbe un tentativo per El Ghazi, giovane talento dell'Ajax, o Eder, che piace a Simone Inzaghi ed è ai margini del progetto tecnico dell'Inter e potrebbe essere preso sacrificando Lucas Biglia, obiettivo di vecchia data dei nerazzurri.