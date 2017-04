La vendita dei tagliandi per la gara della Lazio contro il Napoli procede, lo conferma Marco Canigiani, Responsabile del marketing della Lazio: "Ieri la vendita dei tagliandi per la gara con il Napoli era partita alla grande, oggi mi aspettavo qualcosina di più essendoci più ore a disposizione rispetto al primo giorno. Comunque abbiamo raddoppiato il numero dei biglietti venduti ieri. Secondo me per una partita del genere, con una classifica così, non dovrebbero esserci meno di 50mila spettatori, però diciamo che ci riterremmo soddisfatti di sfondare il muro dei 30mila. Nessuno può negare che il supporto del pubblico abbia fatto la differenza nel derby, questo deve far capire quanto il tifoso possa aiutare la squadra. Anche i calciatori l'hanno sottolineato...". Con una novità fronte sponsor: "Ci sono dialoghi in corso con un potenziale interessato. Ma siamo ancora alla fase dei dialoghi, vediamo che succede... E poi posso dire che stiamo lavorando fortemente su un qualcosa che farà piacere ai tifosi laziali, che è un negozio al centro di Roma. E' un obiettivo che ci siamo posti, è anche un punto importante del contratto con Macron".