C'erano due olandesi, e la stessa agenzia a gestirne i cartellini, la Seg. Sembra una barzelletta, è una cosa seria. Hoedt ha lasciato la Lazio: si è accasato in Premier League, al Southampton, ma la sua situazione è legata a quella di de Vrij, strettamente. Che è stato chiaro: è riconoscente con la Lazio, vuole rinnovare per non dover partire a 0, lasciando a secco la società biancoceleste. La chiave del suo rinnovo è proprio la partenza di Hoedt: grazie al sì di Lotito agli inglesi, i rapporti con la Seg sono migliorati. Come riporta il Corriere dello Sport, Lotito non avrebbe fatto troppi problemi in merito alla partenza di Hoedt, e in cambio avrebbe ottenuto garanzie sul rinnovo di de Vrij. L'ingaggio sarà di 2 milioni di euro a stagione: la clausola rescissoria, che la Seg voleva intorno ai 20, e Lotito a 30, alla fine sarà di 25-27 milioni, per accontentare tutti.