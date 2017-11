de Vrij nel suo labirinto: il difensore olandese della Lazio è alle prese con un rinnovo sempre più complicato. Il suo contratto scade a giugno 2018, tra qualche mese potrebbe già scegliere il proprio futuro, ma, al di là di qualche dichiarazione incoraggiante, la firma non sembra più vicina. Come riporta la Gazzetta dello Sport, giovedì scorso è stato capitano della Lazio, sta vivendo l'ottimo momento della squadra a mille, ma ci sono ancora delle distanze da colmare. La Lazio vorrebbe un contratto biennale, con una clausola di 25 milioni. La Seg, che gestisce il giocatore, non vuole salire oltre i 20, anche se è gradito lo sforzo della società di raddoppiare l'attuale ingaggio del giocatore, portandolo a 2,5 milioni a stagione più bonus, come gli altri big, Immobile e Leiva.