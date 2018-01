Sogno difficile, quasi impossibile per la Lazio in mediana. Il mercato biancoceleste entra nel vivo, Inzaghi ha chiesto un mediano basso, in grado di dare il cambio a Lucas Leiva in un ruolo delicato. Il sogno ha già un nome e cognome: Daniele Baselli del Torino, fresco eliminato in Coppa Italia, che piace tanto al tecnico biancoceleste. PISTA COMPLICATA - La pista che porta a Baselli, come riporta il Corriere dello Sport, è tutto fuorché semplice: lo scorso anno Baselli era a scadenza, poi il prolungamento e la valutazione che potrebbe superare i 15 milioni di euro.