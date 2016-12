Lazio a caccia del vice Immobile per gennaio. Con Djordjevic in uscita e Keita in Coppa d’Africa, Simone Inzaghi ha bisogno di almeno un rinforzo in attacco. Come si legge su Il Messaggero, torna di moda il nome di, vecchio pallino di Tare. L’ex Roma è l’alternativa a Paloschi e Gabbiadini.