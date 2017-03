Un altro gol, il 17esimo in stagione per Ciro Immobile con la Lazio. Dopo il 3-1 sul Torino, l'attaccante campano ha parlato a Premium Sport: "La sfida con Belotti è giornalistica, io e il Gallo siamo amici. Sono felice che la Lazio abbia vinto. Bravo Keita, ma devo fare i complimenti a tutta la squadra. Non era facile reagire in questo modo. La squadra ci crede e ne siamo orgogliosi. Keita ha qualche alzata di testa, ma se continua così e non sfora va bene. La società sa come muoversi, ma lui è un talento incredibile. Noi gli stiamo dietro per sistemargli la cabeza. Per l'Europa è una bella sfida. Sono felice del gol, perché quando arriva e la squadra vince è troppo importante".