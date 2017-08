Uno dei più in forma: anche contro il Leverkusen Ciro Immobile ha dimostrato di avere il piede caldo, caldissimo. Dopo i 13 gol rifilati al Kufstein, l'attaccante a Lazio Style Radio analizza il momento Lazio: "Sono contento per il gol, stiamo facendo una grande pre-season, tutti i giocatori stanno rispondendo in maniera perfetta. Siamo nella giusta direzione. Non ci aspettavamo questo caldo, ma stiamo rispondendo bene, siamo soddisfatti. I tifosi ci stanno dando il giusto entusiasmo, sappiamo di ritrovarlo anche all’Olimpico il 13 agosto. Ci aspetta una battaglia e vogliamo arrivarci al 100%". Qualche risata, ripensando ad alcuni momenti del ritiro (tra cui il rafting con i compagni), e un punto sul feeling con Felipe Anderson: "Più faticoso il rafting di oggi? Per me che oggi ho giocato mezz’ora più faticoso il rafting (ride, ndr). Siamo organizzando tante serate ed eventi per restare uniti e fare gruppo. Anche da fuori si nota, siamo contenti. Felipe Anderson? Giocatore troppo importante per noi, ci conosciamo bene ormai, formiamo una bella coppia. L’infortunio per fortuna non è preoccupante, gli esami ecografici lo hanno confermato”.