23 gol nella scorsa stagione, record personale di marcature in Serie A: Ciro Immobile alla Lazio è definitivamente rinato dopo due annate poco felici tra Borussia Dortmund e Siviglia. L'attaccante è tornato sugli ottimi livelli visti a Torino e in questa stagione è chiamato a consacrarsi, confermando quanto di buono fatto l'anno scorso, anche in ottica Nazionale con i Mondiali in Russia del 2018. Osservando questo pre-campionato, Immobile sembra determinato a non deludere le attese, con la Juve nel mirino.



I GOL - Immobile è partito subito forte, andando in rete in quasi tutte le amichevoli della Lazio. 2 gol al Cadore e al Bayer Leverkusen, ha timbrato contro Triestina, Spal e Kufstein. Ieri, nell'ultima amichevole della squadra di Inzaghi prima della Supercoppa italiana contro la Juventus, ha messo lo zampino decisivo nella vittoria contro il Malaga (anche se in collaborazione con il difensore avversario Juankar). Cifre che, anche se relative solo alla pre-season, danno un'idea di quello che sia lo stato di forma di Immobile, vero e proprio bomber dell'estate in casa Lazio.



LA JUVENTUS - Nel mirino c'è la Juventus, avversaria tra una settimana esatta nella Supercoppa italiana, in scena all'Olimpico. Immobile ha sempre avuto un rapporto particolare con il club bianconero: dopo montagne di gol nelle giovanili, con anche un Trofeo di Viareggio vinto, la Juventus non ha mai puntato davvero su di lui, preferendo cederlo in prestito a Grosseto, Siena, Pescara e Genoa, prima del passaggio al Torino, dove Immobile ha vissuto la prima grande stagione con il titolo di capocannoniere. Immobile ha voglia di rivincita verso la Juventus, alla quale ha segnato un solo gol in carriera (Genoa-Juventus 1-3, 16 settembre 2012) e che lo scorso maggio gli ha tolto la possibilità di alzare il primo trofeo in Italia, battendolo nella Coppa Italia. Dopo la vittoria contro il Malaga, Immobile è stato chiaro: "C'è voglia di riscatto, può essere la volta buona". La Juventus è avvisata, l'estate di Ciro aspetta il suo apice: l'appuntamento è tra una settimana, Immobile questa volta vuole vincere.