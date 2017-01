Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro dopo questa prima parte di stagione positiva in biancoceleste: "Ho altri quattro anni e mezzo di contratto con la Lazio, sono in un grande club, che ha obiettivi importanti: non ho motivi per cambiare squadra. Lavoro per raggiungere il massimo che posso dare per questa maglia, lavorerò per migliorare il rendimento del girone d’'ndata. Avere Inzaghi come mister è uno stimolo in più. Ha giocato sempre in Serie A, mi dice in ogni gara quali sono i movimenti giusti da fare. E' un vantaggio per me averlo come tecnico. Si è creato un bel rapporto umano, mi ha voluto fortemente qui, mi ha dato fiducia. Quando ti senti così apprezzato, quando senti queste responsabilità, sei più motivato. Lui mi ha scelto e io cerco di dare il massimo per lui, per i compagni, per la maglia e per la gente. Non so se andremo in Champions, ma lotteremo per arrivarci a tutti i costi".