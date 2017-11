Penultimo allenamento nel centro sportivo di Formello, quartier generale della Lazio, in vista del derby contro la Roma. Con una sorpresa: Ciro Immobile non è sceso sul terreno di gioco, non si è allenato. Al suo posto in attacco è stato provato Luis Nani con Luis Alberto. Per il resto Inzaghi nelle prove tattiche ha confermato le supposizioni di questi giorni: contro la Roma scenderà in campo la Lazio titolare, con Basta in vantaggio su Marusic sulla corsia di destra, unico vero ballottaggio di giornata. Nessun allenamento per Felipe Anderson e Wallace: i due brasiliani non verranno neppure convocati per la stracittadina.