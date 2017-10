Ciro Immobile, attaccante della Lazio, parla a Lazio Style Channel dopo la vittoria sulla Juventus, arrivata grazie a una sua doppietta: "Sempre al cardiopalma. In Supercoppa abbiamo vinto all’ultimo e anche oggi Strakosha ci ha messo una pezza all'ultimo. Abbiamo una grande energia, è stata una grande vittoria. Serviva qualcosa in più, bisognava dare più di tutto. Non si vinceva qui da due anni e mezzo. Siamo felicissimi, non ci sono parole per descrivere la nostra energia. Doppietta? Magari ci penserò mercoledì, sono ancora scombussolato. Di solito le partite ti scaricano, questa vittoria invece ci ha dato tanta energia e convinzione per le prossime".