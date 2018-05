Il bottino di Ciro Immobile rischia di essere già definitivo: 29 gol in campionato. primo nella classifica dei bomber, con due reti di vantaggio su Icardi e 8 su Dybala. In totale 41 centri stagionali, considerando anche le coppe, questo il bottino di Ciro Immobile, fermato dall'infortunio, dalla lesione di primo grado confermata ieri. LE CONDIZIONI DI CIRO – Come riporta il Corriere dello Sport, il bomber della Lazio voleva regalare alla Lazio il quarto posto, sognando la Scarpa d’Oro, ma ora gli servirebbe un miracolo per rientrare contro l'Inter all'ultima giornata e provare a battagliare con Icardi. L’esame di ieri ha evidenziato una lesione, oggi la risonanza magnetica, nel frattempo Inzaghi si affiderà a Caicedo, con la speranza che continui a non deludere.