È appena tornato al gol, rimane sempre lui uno dei giocatori più determinanti in casa Lazio. Ciro Immobile è nel gotha dei migliori attaccanti europei. Sedici gol e sette assist in diciassette giornate, come riporta Lalaziosiamonoi.it, nei migliori cinque campionati del nostro continente (Serie A, Liga, Ligue 1, Premier League e Bundesliga, ndr), sommando reti e assist, il centravanti di Torre Annunziata è in vetta alla speciale classifica con 23 gol totali (realizzati o rifiniti, ndr). Alle spalle dell'azzurro ci sono Edinson Cavani e Lionel Messi con 22 (rispettivamente 19 più 3 e 15 più 7, ndr).