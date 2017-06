Arrivano i soldi per il mercato, come riporta il Messaggero. Ai saluti Berisha e Biglia, in arrivo quasi 25 milioni: l'estremo difensore albanese verrà riscattato dall'Atalanta (in separata sede rispetto all'operazione Gomez) per la cifra di 4,7 milioni. Il Milan ha accettato le condizioni della Lazio: l'operazione verrà chiusa tra domani e dopodomani, la cifra in arrivo ammonta a 18 milioni più 3 di bonus. Ed ora tocca al mercato in entrata.