Un olandese tira l'altro. Dopo aver ceduto Hoedt al Southampton per 17 milioni di euro, la Lazio sta trattando un nuovo difensore. Scartati i profili di Paletta e Hinteregger (ingaggio troppo alto per il primo, incedibilità per il secondo) la Lazio ha messo nel mirino il ventiseienne Jeffrey Gouweleeuw, che gioca nell’Augsburg, stesso club di Hinteregger. Il prezzo del suo cartellino si aggira sui 2 milioni di euro, cifra dunque abbordabile: l’affare può essere chiuso già nelle prossime ore.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l’alternativa a Gouweleeuw è un altro olandese, il ventiduenne Jordy de Wijs, che gioca nel PSV Eindhoven. È nazionale under 21. Ha una valutazione simile a quella di Gouweleeuw, ma una concorrenza maggiore (lo seguono club francesi e belgi). La scelta definitiva tra i due orange sarà fatta nelle prossime ore.



I due difensori, peraltro, sono entrambi gestiti dalla stessa società, la Seg. Che è poi quella che ha in mano anche la procura di Stefan De Vrij. Un intreccio che può (anzi deve) essere letto come un indizio positivo in merito al rinnovo contrattuale del nazionale olandese. De Vrij ha il contratto in scadenza nel 2018 e da tempo sta trattando un prolungamento col club romano. C’è già un’intesa di massima su durata e ingaggio (altri due anni a 2,2 milioni di euro), non ancora sull’entità della clausola rescissoria da inserire (la Lazio la vuole di 40 milioni, gli agenti del giocatore di 20).