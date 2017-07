Lazio, amichevole contro il Leverkusen superata a pieni voti. La doppietta di Immobile ed il gol di Felipe Anderson hanno consentito alla squadra di Inzaghi di portare a casa il primo test probante di questa fase pre-stagionale. In Tirolo è arrivato anche il ds Tare, non si è perso l'amichevole biancoceleste. Il ds bianoceleste è arrivato a Grödig a ridosso del fischio iniziale: a fine gara breve colloquio con Stefan de Vrij, incrociato all'uscita dallo spogliatoio. Uscita la squadra, summit con lo staff tecnico, per fare il punto della situazione, dopo un periodo di ritiro intenso, che sta cominciando a far vedere i suoi frutti.