Biglia-Keita, spuntano nuove indiscrezioni sulla discussione, per la verità piuttosto civile, avvenuta al momento del cambio dell'argentino durante Pescara-Lazio. Il capitano biancoceleste avrebbe rimproverato al compagno in spagnolo di essere stato troppo lezioso in una situazione di gioco, come riporta Repubblica.it. Il talento classe '95 avrebbe provato a portare avanti le sue ragioni, citando il gol e alcune ottime giocate: il rapporto tra i due è comunque ottimo, tutto sarebbe rientrato negli spogliatoi.