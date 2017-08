I controlli medici svolti nel pomeriggio in Austria hanno scongiurato l'ipotesi di un grave infortunio per Felipe Anderson. Dagli esami ecografici, secondo lalaziosiamonoi.it, non risultano lesioni muscolari. Un semplice affaticamento, proprio come ipotizzato dai medici biancocelesti. Inzaghi spera di riaverlo presto in vista della finale di Supercoppa Italiana.