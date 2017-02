Intervenuto ai microfoni di Premium Sport, l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi ha commentato così il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Milan: "Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto vedere. Avremmo strameritato di vincere, abbiamo sbagliato molte occasioni e poi una grande giocata di Suso ha decretato il pareggio. Nel calcio ci sta anche questo".



LE VITTORIE CON LE BIG NON ARRIVANO - "Nessuna vittoria contro una grande? Risulta questo, ma in Coppa Italia abbiamo battuto l’Inter, stasera avremmo dovuto battere il Milan ma un po’ per demerito nostro e un po’ per un grandissimo Donnarumma non ci siamo riusciti".



POCO CONCRETI - "Vederli giocare così è un piacere per me, ai ragazzi non posso rimproverare niente, hanno fatto benissimo. Sono rammaricato per il risultato ma non per il gioco espresso. Forse dovevamo essere più concreti, abbiamo tirato più di venti volte in porta e avremmo dovuto fare il secondo gol e lì sarebbe finita la gara".



SU KEITA - "Perché la scelta di Keita? C’era la possibilità di partire con Lulic, poi ho scelto Keita che ha fatto bene, creando pericoli. Poi anche Lulic quando è entrato ha fatto la sua parte come sempre".



OBIETTIVO EUROPA - "L’obiettivo della Lazio? E’ sicuramente quello di tornare in Europa. Sappiamo che dovremo continuare così perché le altre non molleranno. Ci giocheremo la semifinale di Coppa Italia ma vedo il futuro roseo”