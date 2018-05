Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia del match l'Atalanta: "Non credo sia decisiva, però sicuramente è importantissima. Dobbiamo dare seguito alle prestazioni, l'Atalanta è ben allenata e organizzata. Senza la partecipazione in Europa questa stagione, ora si giocherebbe un posto Champions con noi, Inter e Roma".



TRE SUCCESSI ED E' CHAMPIONS - "Sicuro, come è sicuro non toglierci energie per pensare agli altri. Pensiamo alla nostra partita, che è complessa".



CAICEDO DAL 1' - "Immobile, Parolo e Radu sono importanti, ma siamo abituati perché abbiamo avuto assenze importanti durante l'anno. Il punto forte è il gruppo, è stato la nostra forza in questi due anni e mezzo. Come abbiamo sopperti ad assenze importanti in passato, lo faremo anche domani".



MURGIA - "E' in crescita, è un ottimo calciatore. Ha avuto grande minutaggio tra campionato ed Europa League, ma davanti ha calciatori importanti come Leiva, Parolo e Milinkovic, o Lulic che può fare la mezzala. Sono contento di lui, sono convinto farà una grande gara anche domani".



DIFESA - "La qualificazione in Champions passa da lì? Certamente, anche con l'Atalanta dovremo stare attenti in entrambe le fasi. La Dea ha ottimi calciatori, è rientrato anche Ilicic, possono inserire Cristante nei due mediani lasciando Barrow in panchina. Hanno un bravissimo allenatore che riesce a far rendere le proprie squadre al meglio, l'Atalanta può mettere in difficoltà chiunque".



ANCORA CAICEDO - "Non deve dimostrarmi nulla, l'ha fatto in questi otto mesi per come si è allenato e proposto a compagni e allenatore. Quando ha sostituito Immobile l'ha sempre fatto al meglio".



LUIS ALBERTO O FELIPE ANDERSON - "Ho quache dubbio, Felipe si sta allenando bene e non l'ho mai visto così disponibile come negli ultimi due mesi, è nel pieno della maturità. Ho diverse soluzioni, però sicuramente giocherà Caicedo dal 1'".